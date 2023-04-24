Страдания, убийства и война. Британия и США раскритиковали Россию на заседании Совбеза ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы видели, что означает для мира российская идея многостороннего подхода. Более чем за год полномасштабного вторжения России в Украину президент Путин принес невообразимые страдания этой стране, попирая Устав ООН", - заявила представитель Британии Дама Барбара Вудворд.

При этом она напомнила, что из-за российского вторжения в Украину были убиты тысячи украинцев.

"Тысячи украинцев были убиты, миллионы перемещены, а миллиарды людей по всему миру столкнулись с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности", - добавила Вудворд.

Она подчеркнула, что правительство РФ не может даже объяснить причину военного вторжения в Украину.

"Российское поколение потеряло свое будущее, а российское правительство даже не может объяснить, почему. Претензии России на территорию Украины никогда не будут признаны. Я не вижу ничего эффективного или многостороннего во внешней политике России", - добавила она.

Между тем, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала войну России "незаконной, неспровоцированной и ненужной".

"Россия просто хочет силой перекроить международные границы в нарушение Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает этот институт", - сказала она.