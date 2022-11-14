Казнили в погребе. В Херсонской области нашли тела фермеров, убитых во время оккупации

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела супругов-фермеров, которых россияне убили во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной громады военнослужащие ВС РФ убили местных супругов-фермеров в их собственном погребе на территории домовладения", - рассказали в ведомстве.

Во время осмотра тел правоохранители установили у погибших повреждение черепов. В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование в уголовном производстве продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).