"Стратегический дурак и неудачник": Стубб о провале Путина в войне

По его мнению, Кремль потерпел поражение по всем ключевым направлениям, которые ставил перед собой диктатор РФ.

Россия планировала нейтрализовать Украину, однако она уверенно движется к вступлению в Европейский Союз и НАТО. Москва стремилась развалить Североатлантический альянс, но после вступления Финляндии фактически удвоила общую границу с НАТО.

Еще одной целью было подорвать трансатлантическое партнерство, зато западные страны уже увеличивают оборонные расходы до 5% ВВП.

Президент подчеркивает, что РФ также не смогла разрушить единство Европейского Союза - наоборот, союз выглядит сплоченным, как никогда раньше. Таким образом, Кремль не достиг ни одной из поставленных геополитических задач.

По словам президента, Путин "потерпел неудачу по всем направлениям", несмотря на войну, которая длится уже третий год.

Глава финского государства также отметил, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за медленное продвижение в Украине.

"В 2025 году она продвинулась лишь на 0,25% украинской территории, при этом потеряла примерно 167 солдат на каждый километр. Это очень высокая цена", - отметил он.

Что дальше будет делать Россия

Стубб предположил, что в ближайшие 5-10 лет РФ не станет мирной демократией и продолжит курс на милитаризацию.

"Базовый сценарий очень простой. В течение следующих пяти-десяти лет для России будут актуальными две вещи. Во-первых, она не вернется к мирной либеральной демократии. А во-вторых, она продолжит наращивание военной силы", - добавил президент.

Также он охарактеризовал президента РФ как "стратегического дурака и военного неудачника", который вряд ли решится проверять действие 5-й статьи НАТО.