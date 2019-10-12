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Страшно красива: Астаф'єва показала обличчя без мейк-апу

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Даша Астаф'єва показала, як виглядає без макіяжу

Українська співачка і актриса Дар'я Астаф'єва вирішила бути гранично відвертою зі своїми прихильницями і розповіла, як вона змиває стійкий макіяж, а також показала свій зовнішній вигляд без візажу. Артистка опублікувала ролик, на якому видно обличчя артистки без "гриму". Відео опубліковане на офіційній сторінці виконавиці в Instagram.

Артистка вирішила поділитися зі своїми шанувальниками, як вона позбавляється від стійкого макіяжу професійною доглядовою косметикою.

Астаф'єва на відео без макіяжу (фото: instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі порахували, що Даша Астаф'єва знаходиться у відмінній формі і виглядає красиво навіть без мейк-апу:

  • Страшно красива =)
  • Дашка, яка ти надзвичайна!
  • Боже, як скучив!
  • Розумниця.
  • Дуже красива.
  • Ти завжди шикарна.
  • Шикарна.
  • О боже! Яка красуня!

Реакція мережі на відео з Дариною Астаф'євої (скріншоти: instagram.com/da_astafieva)

Крім того, артистка опублікувала фотографії, на яких вона виглядає дуже природно і жіночно – без яскравого макіяжу і дорогих прикрас. Фанати відзначили, що це найбільш душевні фотографії співачки в історії її Instagram.

Дар'я Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

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