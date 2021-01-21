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Країни півдня Європи висловлюються за введення COVID-паспортів

Автор: Роман Тверденко

Ряд країн на півдні Європи, в яких є популярні морські куророты, виступають за введення прищепних сертифікатів. Їх можуть отримувати ті, хто прищепився від коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні саміту ЄС прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела відправив главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн лист, в якому закликає Євросоюз ввести прищепні сертифікати або так звані "COVID-паспорта", в яких буде міститися інформація про вакцинацію людини проти коронавіруса.

За введення такого документа виступають також ряд інших країн на півдні континенту, в тому числі Греція.

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Сьогодні на саміті ЄС повинні обговорити можливість введення "паспортів вакцинації". Раніше за введення таких документів висловлювалися влади Іспанії.

Також глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувалися від коронавіруса і виробили імунітет. Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

У той же час, глава Європейської ради Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС. У той же час він бачить небезпеку в надто швидкому введенні такої міри.

У ВООЗ також заявили, що зараз ще рано говорити про введення сертифікатів вакцинації, оскільки є серйозні проблеми з доступністю вакцинації. Але в майбутньому ця ситуація може змінитися.

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