Країни ВООЗ проведуть переговори щодо контролю над пандеміями

Відомо, що рішення було ухвалено на основі консенсусу під час другої спеціальної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що складається зі 194 країн-членів, яка проходить у Женеві з 29 листопада по 1 грудня.

Як зазначила посол Австралії Саллі Менсфілд, яка була співголовою робочої групи, представлений текст документу є "плодом великих дискусій, відвертих обмінів думками та компромісів".

"Давайте разом просуватися вперед у дусі солідарності, щоб зробити важку роботу, яку нам доведеться зробити", - резюмувала Менсфілд.