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Країни ВООЗ проведуть переговори щодо контролю над пандеміями

Автор: Марія Кучерявець

Країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) погодилися розпочати переговори щодо міжнародного договору про запобігання та контроль над майбутніми пандеміями. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що рішення було ухвалено на основі консенсусу під час другої спеціальної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що складається зі 194 країн-членів, яка проходить у Женеві з 29 листопада по 1 грудня.

Як зазначила посол Австралії Саллі Менсфілд, яка була співголовою робочої групи, представлений текст документу є "плодом великих дискусій, відвертих обмінів думками та компромісів".

"Давайте разом просуватися вперед у дусі солідарності, щоб зробити важку роботу, яку нам доведеться зробити", - резюмувала Менсфілд.

Нагадаємо, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус назвав умову завершення пандемії коронавірусу.

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