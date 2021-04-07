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Країни використовували COVID-19 для порушень прав людини, - Amnesty International

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 03:52
Країни використовували COVID-19 для порушень прав людини, - Amnesty International Фото: чоловік у медичній масці йде по вулиці (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Пандемія коронавірусу призвела до погіршення ситуації з правами людини у світі. Зокрема, посилилася дискримінація вразливих верств населення.

Про це йдеться в звіті Amnesty International.

На думку правозахисників, найбільше загострилася ситуація з правами жінок, представників ЛГБТ, біженців, трудових мігрантів, працівників охорони здоров'я, людей, зайнятих у тіньових секторах економіки.

"Пандемія COVID-19 різко оголила і збільшила нерівність всередині країн та між ними, а також продемонструвала кричуще нехтування наших лідерів загальнолюдськими цінностями", - заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Також наголошується, що заходи, які влади впровадять у відповідь на пандемію, часто були перебільшені; вони експлуатували кризу як привід для порушень прав людини.

Також у доповіді говориться, що самоізоляція призвела до сплесків домашнього насильства. Особливо в країнах Східної Європи і Середньої Азії, де жінки не могли звернутися за захистом.

Правозахисники зазначили, що в Європі десять країн відступили від Конвенції з прав людини в спробах боротися з коронавірусом. Ці заходи часто, на думку правозахисників, були невідповідними потенційній епідемічній загрозі.

"Пандемія дуже чітко висвітлила нездатність світу ефективно співпрацювати в момент найгострішої міжнародної потреби", - додала Калламар.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників. Також не вакциновані представники груп ризику.

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