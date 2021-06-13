Країни G7 закликали продовжити розслідування Походження коронавірусу

Лідери країн Групи семи (G7) закликали до продовження розслідування Походження коронавірусу . Воно повинно проводитися під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це лідери G7 заявили в спільному комюніке за підсумками саміту, передає Bloomberg .

"Ми також закликаємо до своєчасного, прозорого, науково обґрунтованого розслідування Походження COVID - 19 під керівництвом ВООЗ, в тому числі як було рекомендовано експертами, в Китаї", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в ході саміту G7 обговорювалася версія лабораторного витоку COVID-19. За словами глави ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз на саміті G7 підтримає США з розслідування пандемії COVID в Китаї.

До цього у ВООЗ заявляли, що теорія про лабораторне Походження COVID-19 не виключається.