Країни G20 виступили за вакцинацію 70% населення світу до середини 2022 року

Міністри фінансів та охорони здоров'я "Великої двадцятки" (G20) обговорили на саміті у Римі боротьбу з пандемією коронавірусу. Вони виступили за те, щоб до середини 2022 року вакцинувати 70% населення світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Щоб допомогти просунутися до глобальних цілей вакцинувати не менш ніж 40% населення світу до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, ми пропонуємо кроки, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів", - йдеться у підсумковій заяві міністрів.

Країни G20 домовилися створити Спільну цільову групу з фінансів та охорони здоров'я, яка буде націлена на розширення глобальної співпраці щодо питань, пов'язаних з подоланням пандемії.