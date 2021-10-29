RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Країни G20 виступили за вакцинацію 70% населення світу до середини 2022 року

Автор: Дмитро Левицький

Міністри фінансів та охорони здоров'я "Великої двадцятки" (G20) обговорили на саміті у Римі боротьбу з пандемією коронавірусу. Вони виступили за те, щоб до середини 2022 року вакцинувати 70% населення світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Щоб допомогти просунутися до глобальних цілей вакцинувати не менш ніж 40% населення світу до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, ми пропонуємо кроки, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів", - йдеться у підсумковій заяві міністрів.

Країни G20 домовилися створити Спільну цільову групу з фінансів та охорони здоров'я, яка буде націлена на розширення глобальної співпраці щодо питань, пов'язаних з подоланням пандемії.

Нагадаємо, до цього лідери G20 виступили за скорочення термінів розробки вакцин від коронавірусу до 100 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20КоронавірусВакцинація