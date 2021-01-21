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Країни ЄС домовилися про взаємне визнання тестів на коронавірус

Автор: Роман Тверденко

Країни Європейського союзу домовилися про взаємне визнання результатів тестування на коронавірус. Це дозволить безперебійно функціонувати внутрішнього ринку ЄС.

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Це рішення опубліковано за підсумками саміту країн Євросоюзу.

У рекомендаціях міститься заклик до визнання результатів експрес-тестів на антигени і ПЛР-тестів. Рекомендується також обмінюватися стандартизованим набором даних, розробити загальний список експрес-тестів на антигени коронавіруса, визначити пріоритети ситуацій для їх використання і так далі.

Підкреслюється, що взаємне визнання тестів дозволить пом'якшити поширення вірусу і сприятиме безперебійному функціонуванню внутрішнього європейського ринку, буде мати важливе значення для полегшення переміщення між країнами, відстежування контактів і лікування.

Раніше повідомлялося, що ряд країн на півдні Європи, в яких є популярні морські куророты, виступають за введення прищепних сертифікатів. Їх можуть отримувати ті, хто прищепився від коронавірусу.

Також відомо, що країнам Євросоюзу можуть дозволити вводити заборони на в'їзд громадянам Великобританії. Такі заходи можуть прийняти в рамках стримування поширення британського штаму COVID-19.

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