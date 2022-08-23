Країни ЄС враховуватимуть політичні аспекти при видачі віз для росіян, - ЄК

Країни-учасниці Євросоюзу повинні враховувати політичні аспекти в питанні видачі віз для громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Єврокомісії Аніти Хіппер.
За її словами, питання надання віз мають вирішуватися в індивідуальному порядку.
"Вони (країни ЄС, - ред.) мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини", - зазначила Хіппер.
При цьому вона звернула увагу на те, що країни ЄС повинні дотримуватися міжнародних зобов'язань і видавати візи з гуманітарних причин, а також журналістам і дисидентам.
Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав візовий бан для росіян не дуже хорошою ідеєю.
Тим часом кілька країн готові запровадити такий бан на регіональному рівні, якщо його не приймуть в цілому в ЄС.
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