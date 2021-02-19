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Країни "Великої сімки" висловилися за прискорення доступу до COVID-вакцини у світі

Автор: Роман Тверденко

Лідери країн "Великої сімки" виступають за швидке розширення доступу до вакцини від коронавірусу в світі. І хочуть, щоб вона розповсюджувалася за доступною ціною.

Про це сказано в спільному заяві лідерів G7 за підсумками засідання 19 лютого.

На віртуальному засіданні під головуванням Великобританії країни обговорювали питання боротьби з коронавірусом і розповсюдження вакцини від COVID. На початку дискусії, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав країни передавати надлишки вакцини бідним державам.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку всіх елементів ініціативи щодо прискорення доступу до засобів для боротьби з коронавірусом, механізму COVAX, а також чесного доступу за доступною ціною до вакцин, засобів по лікуванню та діагностиці. Це відображає роль широкої імунізації в якості глобального блага", - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на засіданні країн "Великої сімки" (G7) заявила, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX. Євросоюз збільшить свій внесок до 1 млрд євро.

Додамо, Сполучені Штати вирішили подвоїти свій внесок у механізм COVAX. У період з 2021 до 2022 року американська адміністрація виділить додаткові 2 млрд доларів.

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Новини України вакцина від коронавірусуG7
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