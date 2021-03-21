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Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини від COVID на 16 млрд євро

Автор: Ігор Литвиненко

Зловмисники намагалися продати країнам Європейського союзу неіснуючі вакцини від коронавірусу на суму в 16 мільярдів євро. Інформацію підтвердили в Європейському бюро по боротьбі з шахрайством.

Про це повідомляє Yle.

Серед країн, яким пропонувалися неіснуючі вакцини, була і Фінляндія. Як зазначив гендиректор Бюро Віллі Ітяля, найчастіше шахраї діють з третіх країн.

"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Мова йде про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", - пояснює Ітяля.

Нагадаємо, на початку березня поліція Європейського союзу та служби боротьби з шахрайством почали розслідування спроби "продать" країнам-учасникам вакцини від коронавірусу. Зловмисники намагалися продати більш ніж 900 млн доз неіснуючих вакцин.

Також повідомлялося, що в Китаї і ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених COVID-вакцин. Зловмисників затримали.

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Новини України Евросоюзмошенничествовакцина від коронавірусу
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