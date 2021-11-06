Країна в Центральній Америці першою в світі ввела обов'язкову вакцинацію дітей від COVID

"Національна комісія з вакцинації та епідеміології (CNVE) постановила, що вакцинація від коронавірусу стає обов'язковою для всіх неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в країні для дітей вже обов'язкові щеплення від вітряної віспи, поліомієліту і вірусу папіломи людини. Тепер до переліку cnve включена вакцинація від коронавірусу.

Почати вакцинувати дітей від коронавірусу у віці від 5 до 11 років планується з березня 2022 року. Щеплення робитимуть препаратом Pfizer.

Повідомляється також, що 73% підлітків країни у віці від 12 до 19 років вже щеплені як мінімум однією дозою вакцини від коронавірусу.