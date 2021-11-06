RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Країна в Центральній Америці першою в світі ввела обов'язкову вакцинацію дітей від COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Коста-Рика стала першою країною у світі, влада якої ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Щеплення неповнолітнім почнуть робити з березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ країна.

"Національна комісія з вакцинації та епідеміології (CNVE) постановила, що вакцинація від коронавірусу стає обов'язковою для всіх неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в країні для дітей вже обов'язкові щеплення від вітряної віспи, поліомієліту і вірусу папіломи людини. Тепер до переліку cnve включена вакцинація від коронавірусу.

Почати вакцинувати дітей від коронавірусу у віці від 5 до 11 років планується з березня 2022 року. Щеплення робитимуть препаратом Pfizer.

Повідомляється також, що 73% підлітків країни у віці від 12 до 19 років вже щеплені як мінімум однією дозою вакцини від коронавірусу.

МОЗ Коста-Рики нагадав, що агентство США з контролю за продуктами і ліками (FDA) нещодавно дозволило екстрене використання цієї вакцини для дітей віком від 5 до 11 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коста-РикаВакцинаціяКоронавірус