Стоял за терактом 7 октября. Что известно о лидере ХАМАС Синваре, которого мог убить Израиль

Израильские военные могли ликвидировать лидера ХАМАС Яхью Синвара. Он - известный террорист, который подозревается в организации атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Более детально о Синваре и вероятной ликвидации, - в материале РБК-Украина.
Яхья Синвар родился в 1963 году в лагере беженцев Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Его родители - родом из Ашкелона (сейчас - город в Израиле), но им пришлось стать беженцами после основания государства Израиль в 1948 году.
Уже в 19 лет Синвара впервые арестовали за "исламскую деятельность". В 22 года был повторный арест парня. Тогда его "заметил" основатель ХАМАС шейх Ахмед Ясин.
В 1987 году году в возрасте 25 лет Синвар создал внутри ХАМАС организацию внутренней безопасности "Аль-Мажд". Организация занялась убийством палестинцев, которые сотрудничали с Израилем. Часть убийств, согласно рассказам очевидцев, мог совершить сам Синвар.
В 1988 году Израиль арестовал Синвара по подозрению в 12 убийствах, ему дали четыре пожизненных срока. До 2011 года - почти 22 года - боевик провел в израильских тюрьмах.
В 2011 году Синвара освободили в рамках сделки, согласно которой Израиль отпустил 1027 палестинских и израильских арабских заключенных взамен на одного заложника - воина ЦАХАЛ.
В 2017 году Яхья Синвар возглавил ХАМАС в Секторе Газа. Согласно данным Тель-Авива, он мог участвовать в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики захватили и убили большое количество как военных, так и мирных жителей.
Сегодня, 17 октября, Армия обороны Израиля отчиталась о ликвидации трех террористов ХАМАС в Секторе Газа. Одним из них, вероятно, был Яхья Синвар.
"На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
Пока новых официальных подробностей о ликвидации боевика нет. Но арабские СМИ со ссылкой на свои источники подтверждают информацию о смерти Синвара.
В то же время, как пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, сейчас Израиль ждет результатов анализа ДНК тела. Это может занять несколько часов.
В свою очередь президент США Джо Байден уже заявил, что его проинформировали, что Израиль проверяет, был ли убит Синвар.
Стоит заметить, что ранее Израиль сумел ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Он был убит в результате авиаудара.
При подготовке материала использовались: заявления Армии обороны Израиля и президента США Джо Байдена, публикации BBC, Sky News, The Guardian, Al Arabiya.
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