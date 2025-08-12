Отношения без физической близости: эксперт объяснила, является ли это нормой

Что такое виргогамный брак

По словам эксперта, даже в случае потери половых органов у мужчин могут сохраняться оргазмы, а близость может существовать в других формах.

"Но если говорить просто об отношениях, где нет секса, это может быть. Иногда это может быть годами. Здесь кто-то может поспорить, насколько они нормальные. Это явление называется виргогамный брак, оно достаточно хорошо описано в литературе", - объясняет Федорец.

Почему отсутствует желание

Подобные случаи иногда относят к асексуальности и трактуют как отдельную ориентацию, но специалист с этим не соглашается.

"Если у человека есть проблемы с половым влечением, оно очень снижено или отсутствует, это будет говорить либо, что есть вопросы с гормональным фоном, либо какой-то травматический опыт, или другие психологические проблемы, которые влияют на желание человека", - отметила сексолог.

Однако в то же время в сексологии существует понятие "индивидуальная парная норма": если определенный ритм интимной жизни устраивает обоих партнеров, то для этой конкретной пары это нормально.

Как война повлияла на интимную жизнь

С началом полномасштабного вторжения, по словам Федорец, остро встала тема сексуальной реабилитации, в том числе для военных.

"Начали появляться обращения от военных вроде: "Меня не было дома полгода, я должен приехать домой, но я не хочу свою жену. Дайте мне рекомендации, как мне это объяснить жене", - приводит пример эксперт.

Также увеличилось количество запросов, связанных с тревожными сигналами.

"Много обращений, когда тревога мешает интиму. Даже бывают запросы вроде: что делать, если моя женщина отказывается заниматься сексом во время воздушной тревоги? Раньше таких запросов не было", - добавляет Федорец.