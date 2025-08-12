ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отношения без физической близости: эксперт объяснила, является ли это нормой

Вторник 12 августа 2025 12:09
UA EN RU
Отношения без физической близости: эксперт объяснила, является ли это нормой Что делать, когда нет секса в отношениях (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Святослава Федорец

Отношения могут продолжаться даже при полном отсутствии физической близости, и в отдельных случаях это считается нормой. С началом полномасштабного вторжения украинцы чаще сталкиваются с такими проблемами, в частности из-за стресса и психологических последствий войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Что такое виргогамный брак

По словам эксперта, даже в случае потери половых органов у мужчин могут сохраняться оргазмы, а близость может существовать в других формах.

"Но если говорить просто об отношениях, где нет секса, это может быть. Иногда это может быть годами. Здесь кто-то может поспорить, насколько они нормальные. Это явление называется виргогамный брак, оно достаточно хорошо описано в литературе", - объясняет Федорец.

Почему отсутствует желание

Подобные случаи иногда относят к асексуальности и трактуют как отдельную ориентацию, но специалист с этим не соглашается.

"Если у человека есть проблемы с половым влечением, оно очень снижено или отсутствует, это будет говорить либо, что есть вопросы с гормональным фоном, либо какой-то травматический опыт, или другие психологические проблемы, которые влияют на желание человека", - отметила сексолог.

Однако в то же время в сексологии существует понятие "индивидуальная парная норма": если определенный ритм интимной жизни устраивает обоих партнеров, то для этой конкретной пары это нормально.

Как война повлияла на интимную жизнь

С началом полномасштабного вторжения, по словам Федорец, остро встала тема сексуальной реабилитации, в том числе для военных.

"Начали появляться обращения от военных вроде: "Меня не было дома полгода, я должен приехать домой, но я не хочу свою жену. Дайте мне рекомендации, как мне это объяснить жене", - приводит пример эксперт.

Также увеличилось количество запросов, связанных с тревожными сигналами.

"Много обращений, когда тревога мешает интиму. Даже бывают запросы вроде: что делать, если моя женщина отказывается заниматься сексом во время воздушной тревоги? Раньше таких запросов не было", - добавляет Федорец.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения
Новости
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа