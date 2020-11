Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів

Прихильники нинішнього президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці Вашингтона в його підтримку на виборах глави держави. Сотні людей зібралися на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому.

Про це повідомляє NBC4 Washington.

Люди тримають в руках американські прапори і вимагають припинити крадіжку голосів. Багато прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again!, тобто "Зробимо Америку знову великої!", - передвиборного гасла Трампа 2020 року.

Things have gotten tense at times at the #MillionMAGAMarch. Moments ago someone лопатою a Trump flag lunged it at a counter protester with Refuse Fascism.



At other times there was pushing, one man pulled a sign out of a woman's hands and hit her with it. https://t.co/hkIueooo98 pic.twitter.com/7AJzYtBJAs