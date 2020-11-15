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Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів

Автор: Артур Родивилов

Прихильники нинішнього президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці Вашингтона в його підтримку на виборах глави держави. Сотні людей зібралися на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому.

Про це повідомляє NBC4 Washington.

Люди тримають в руках американські прапори і вимагають припинити крадіжку голосів. Багато прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again!, тобто "Зробимо Америку знову великої!", - передвиборного гасла Трампа 2020 року.

Частина мітингувальників попрямувала до будівлі Верховного суду в знак протесту проти результатів виборів, які, на думку прихильників американського лідера, були сфальсифіковані.

Свій мітинг проводить і група противників чинного президента. Між групами мітингувальників спостерігаються невеликі сутички.

Раніше РБК-Україна писало, що Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбільш безпечними в історії. При цьому у Агентства немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Раніше штаб Трампа заявив, що отримав кілька доказів фальсифікації на виборах президента США.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

Прогноз погоди
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Новини України Вибори в СШАДональд Трамп