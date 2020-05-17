Стоматології в Україні працюють по нових правилах: що потрібно знати

Стоматології в Україні прийматимуть пацієнтів лише за записом
Стоматологічні клініки в Україні відновили свою роботу після ослаблення карантину. При цьому, як лікарям, так і пацієнтам доведеться змінити звичний хід процедури. У МОЗ опублікували список вимог до лікарів і відвідувачам стоматологічних кабінетів на час карантину.
Як повідомляється в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України Facebook, для безпеки і медиків, і пацієнтів, необхідно дотримуватися ряду правил на прийомі.
"У звичайному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - йдеться в заяві.
До публікації прикріпили інфографіку, на якій опубліковані вимоги до кожної зі сторін.
Для відвідувачів:
Для медиків:
Стоматології в Україні працюють за новими правилами (фото: facebook.com/moz.ukr)
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Автор: Анна Ярошенко