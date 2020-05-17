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Стоматології в Україні працюють по нових правилах: що потрібно знати

Lite » Стиль життя 17.05.2020 - 17:06
Стоматології в Україні працюють по нових правилах: що потрібно знати
Як працюють стоматології в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Стоматології в Україні прийматимуть пацієнтів лише за записом

Стоматологічні клініки в Україні відновили свою роботу після ослаблення карантину. При цьому, як лікарям, так і пацієнтам доведеться змінити звичний хід процедури. У МОЗ опублікували список вимог до лікарів і відвідувачам стоматологічних кабінетів на час карантину.

Як повідомляється в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України Facebook, для безпеки і медиків, і пацієнтів, необхідно дотримуватися ряду правил на прийомі.

"У звичайному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - йдеться в заяві.

До публікації прикріпили інфографіку, на якій опубліковані вимоги до кожної зі сторін.

Для відвідувачів:

  • доступ до антисептиків;
  • попередній запис;
  • доступ супроводжуючих заборонено (крім супроводу дітей до 14 років, осіб з інвалідністю та похилого віку);
  • очікування поза приміщенням.

Для медиків:

  • обов'язковий термоскринінг перед початком роботи;
  • інтервал між записом відвідувачів не менше 15 хвилин;
  • опитування пацієнта під час запису і в день прийому;
  • ізольоване знаходження в стоматологічному кабінеті;
  • респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя, шапочка;
  • прибирання після кожного пацієнта;
  • рекламна продукція, іграшки, журнали потрібно прибрати.

Стоматології в Україні працюють по нових правилах: що потрібно знати

Стоматології в Україні працюють за новими правилами (фото: facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що раніше під Києвом спалахнув скандал через смерть онкохвориї з COVID-19.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України карантинстоматология
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