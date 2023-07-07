Столтенберг о риске теракта на ЗАЭС: Россия должна вывести войска и предоставить доступ МАГАТЭ

Отвечая на вопрос, может ли НАТО задействовать 5 статью в случае теракта на ЗАЭС, Столтенберг отметил, что Альянс продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг станции.

"Это важно поскольку это самая большая АЭС в Европе. МАГАТЭ несут ответственность. У них есть мандат, чтобы обеспечить выполнение всех требований. Это сложно в условиях войны. На России лежит ответ", - отметил генеральный секретарь Альянса.

Столтенберг отметил, что сигнал НАТО заключается в том, что Россия не должна нападать на АЭС, вывести свои войска и предоставить полный доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"По их (экспертов МАГАТЭ, - ред.) словам не было видимых свидетельств о наличии мин, но не все они смогли проконтролировать. Призываем Россию обеспечить полный доступ", - отметил Столтенберг.

Риск теракта на ЗАЭС

По словам президента Владимира Зеленского, россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не видели доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.