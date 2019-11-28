Столтенберг прибув у Париж, щоб обговорити з Макроном заяви про "смерть мозку" НАТО

Фото: Йенс Столтенберг і Еммануель Макрон (з відкритих джерел)

Столтенберг хоче усунути розбіжності

У четвер, 28 листопада, голова НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі з приводу заяви французького лідера, що альянс переживає "смерть мозку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство France24.

Зазначається, що обвинувачення Макрона підготувало ґрунт для саміту НАТО в Лондоні 3-4 грудня.

Столтенберг захистив альянс, який зобов'язує США захищати Європу у випадку нападу і навпаки, і заявив, що відправився в Париж, щоб отримати роз'яснення від президента Франції.

"Я думаю, що це найкращий спосіб усунути будь-які розбіжності, сісти та обговорити їх, а також повністю зрозуміти ідеї та мотиви", - сказав він.

Нагадаємо, на початку місяця Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

В якості ще одного доказу того, що НАТО перебуває у кризі, Макрон навів нещодавнє втручання члена НАТО Туреччини проти підтримуваної Заходом курдської міліції, яка очолювала боротьбу проти угруповання Ісламської держави в Сирії.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував членів альянсу за недостатні витрати на оборону. На його думку, країни ЄС повинні виділяти більше грошей на оборону.

Також РБК-Україна писало, що раніше Макрон відмовився від пропозиції президента РФ Володимира Путіна про введення мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності в Європі.