ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг прибув у Париж, щоб обговорити з Макроном заяви про "смерть мозку" НАТО

Новини » В світі     28.11.2019 - 14:54
Столтенберг прибув у Париж, щоб обговорити з Макроном заяви про "смерть мозку" НАТО
Фото: Йенс Столтенберг і Еммануель Макрон (з відкритих джерел)

Столтенберг хоче усунути розбіжності

У четвер, 28 листопада, голова НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі з приводу заяви французького лідера, що альянс переживає "смерть мозку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство France24.

Зазначається, що обвинувачення Макрона підготувало ґрунт для саміту НАТО в Лондоні 3-4 грудня.

Столтенберг захистив альянс, який зобов'язує США захищати Європу у випадку нападу і навпаки, і заявив, що відправився в Париж, щоб отримати роз'яснення від президента Франції.

"Я думаю, що це найкращий спосіб усунути будь-які розбіжності, сісти та обговорити їх, а також повністю зрозуміти ідеї та мотиви", - сказав він.

Нагадаємо, на початку місяця Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

В якості ще одного доказу того, що НАТО перебуває у кризі, Макрон навів нещодавнє втручання члена НАТО Туреччини проти підтримуваної Заходом курдської міліції, яка очолювала боротьбу проти угруповання Ісламської держави в Сирії.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував членів альянсу за недостатні витрати на оборону. На його думку, країни ЄС повинні виділяти більше грошей на оборону.

Також РБК-Україна писало, що раніше Макрон відмовився від пропозиції президента РФ Володимира Путіна про введення мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності в Європі.

Макрон погодився розглянути пропозицію Путіна про ракети Адміністрація Трампа скорочує витрати на НАТО
Новини України НАТОЄнс СтолтенбергЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся