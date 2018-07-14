Зіткнення між охоронцями і журналістами в Одесі: з'явилися відео

На одному з відео видно, як журналісту розпилили сльозогінний газ в обличчя і завдали удару кийком

У мережі опубліковані відеозаписи зіткнень між охоронцями і журналістами на парковці в Одесі, які відбулися 13 липня 2018 року. Відео розміщені на ресурсі YouTube.

Відзначимо, що бійка сталася на парковці по вулиці Некрасова. У прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області заявили, що в ході сутички між журналістами і охоронцями учасники конфлікту розпилювали в сторону опонентів газ.

Станом на зараз вирішується питання про відкриття справи за ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу України.

Журналіст Костянтин Слободянюк заявив, що постраждав у ході зазначених зіткнень. За словами чоловіка, йому завдали кілька ударів кийками по голові, потім повалили на підлогу і завдали ще кілька ударів. Також, за його даними, постраждали ще двоє журналістів - Віталій Ткаченко та Мирослав Бекчів. Так, один з чоловіків опинився у лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, опіками обличчя та слідами удушення.

За словами Слободянюка, сльозогінний газ розпилювали представники КП "Муніципальна охорона", які здійснювали на парковці демонтаж паркувальних стовпів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одеській парковці відбулися зіткнення між охоронцями і журналістами. На місці події працювали правоохоронці. У ході зіткнень розпилювався сльозогінний газ.