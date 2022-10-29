В столице Сомали террористы взорвали два автомобиля: есть убитые и раненые

В столице сомали, Могадишо, сегодня, 29 октября, прозвучало два взрыва. Террористы подорвали два заминированных автомобиля у министерства образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. Первый взрыв прогремел в здании министерства. Второй взрыв произошел несколько позже, когда прибыли машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

Охраняющий министерство полицейский сообщил, что видел по меньшей мере 12 тел и более 20 раненых. Среди жертв был и независимый журналист Мохамед Иссе Кона.