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В столице Сомали террористы взорвали два автомобиля: есть убитые и раненые

Фото: в столице Сомали террористы взорвали два автомобиля (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В столице сомали, Могадишо, сегодня, 29 октября, прозвучало два взрыва. Террористы подорвали два заминированных автомобиля у министерства образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. Первый взрыв прогремел в здании министерства. Второй взрыв произошел несколько позже, когда прибыли машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

Охраняющий министерство полицейский сообщил, что видел по меньшей мере 12 тел и более 20 раненых. Среди жертв был и независимый журналист Мохамед Иссе Кона.

Напомним, что на улице Маали ха-Шалом в Иерусалиме произошел теракт. Неизвестный расстрелял людей, находившихся неподалеку от гробницы царя Давида. В результате ранены 8 человек, в том числе беременная женщина.

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СомалиТеракт