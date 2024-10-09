В столице мужчина поиздевался над пуделем на поводке: полиция сообщила о подозрении

Защита животных в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, что закон Украины о защите животных от жестокого обращения распространяется на разные виды человеческой деятельности. Кроме того, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других прав на них.

Действия, квалифицированные как жестокое обращение с животными, влекут наложение административного взыскания в виде штрафа - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).

Между тем, согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, жестокое обращение с животными карается ограничением свободы или лишением свободы (с конфискацией животного) - в зависимости от всех обстоятельств преступления.

Речь идет о жестоком обращении с животными, принадлежащими к позвоночным (в том числе с бездомными животными), нарушении правил транспортировки животных (если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного), стравливании животных друг с другом (совершенном из хулиганских или корыстных мотивов), а также пропаганде, публичных призывах к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространении материалов с призывами к совершению таких действий и т.д.

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