В столице Чада неизвестные напали на президентский дворец, - СМИ

В среду вечером в столице Чада Нджамене возле президентской резиденции была слышна интенсивная стрельба. По сообщениям репортера AFP, вооруженные люди напали на внутреннюю часть комплекса.

Власти пока не комментируют ситуацию, но источник в службах безопасности подтвердил атаку.

На улицах Нджамены были замечены танки, а все дороги, ведущие к президентской резиденции, заблокированы.

По словам очевидца Аббаса Махамута Сеида, "военные машины движутся со всех сторон".

Заметим, что инцидент произошел менее чем через две недели после проведения в стране противоречивых всеобщих выборов. Чад, расположенный в северной части Африки, остается в напряженной политической ситуации, а последние события лишь усилили неопределенность.