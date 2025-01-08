В столице Чада неизвестные напали на президентский дворец, - СМИ

Сегодня вечером возле президентской резиденции в столице Чада была слышна стрельба. Вооруженные люди напали на территорию комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24, Alarabiya на Barrons.
В среду вечером в столице Чада Нджамене возле президентской резиденции была слышна интенсивная стрельба. По сообщениям репортера AFP, вооруженные люди напали на внутреннюю часть комплекса.
Власти пока не комментируют ситуацию, но источник в службах безопасности подтвердил атаку.
На улицах Нджамены были замечены танки, а все дороги, ведущие к президентской резиденции, заблокированы.
По словам очевидца Аббаса Махамута Сеида, "военные машины движутся со всех сторон".
Заметим, что инцидент произошел менее чем через две недели после проведения в стране противоречивых всеобщих выборов. Чад, расположенный в северной части Африки, остается в напряженной политической ситуации, а последние события лишь усилили неопределенность.
Напомним, что французское государство в течение последних десяти лет принимало активное участие в военных операциях в регионе Сахеля, стремясь противостоять джихадистским группировкам, связанным с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". За этот период в зоне конфликта погибло 58 французских военнослужащих.
Однако в 2022-2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Это произошло после того, как в этих государствах власть перешла к военным хунтам, которые сблизились с Россией.
В конце декабря французские войска начали покидать и Чад, а в ближайшее время планируется вывод контингента из Сенегала. Ранее президент Сенегала заявил, что размещение иностранных вооруженных сил несовместимо с суверенитетом страны.
Французский президент Эммануэль Макрон объяснил, почему армия Франции покидает африканские страны.
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