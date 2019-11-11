У столиці на підприємстві у Печерському районі сталася пожежа

У п'ятницю, 11 листопада, в Києві сталася пожежа в 5-поверховому складському приміщенні одного з підприємств на Залізничному шосе у Печерському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 15:05.

"Після прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що загоряння сталося на 5 поверсі в приміщенні, де зберігалися шини. О 15:36 пожежа площею 40 кв. м була локалізована, а о 16:02 - ліквідована", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Обставини виникнення пожежі ще з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Загорілася зовнішня обшивка готелю з 2 по 6 поверх, потім полум'я перекинулося на дах будівлі.

Також РБК-Україна писало, що в Єгипті сталася пожежа на літаку з України. Зайнялося шасі. Після приземлення пасажири та екіпаж літака були евакуйовані.

Також повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. У тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку.