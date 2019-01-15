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У столиці Кенії невідомі напали на готель, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 21:21
У столиці Кенії невідомі напали на готель, є загиблі
Фото: місце події (twitter Kwale People Magazine)

Поліція заявила про теракт

У столиці Кенії Найробі на готель DusitD2 Hotel та ресторан при цьому готелі Secret Garden невідомі скоїли напад, в результаті чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, спочатку в готельному комплексі стався вибух, а потім почалася стрілянина.

За попередніми даними, загинули не менше п'яти осіб, кількість постраждалих невідома.

Поліція Кенії розцінює подію як теракт.

Нагадаємо, влітку 2018 року в результаті детонації саморобного вибухового пристрою, який заклали бойовики Сомалі, на сході Кенії загинули вісім поліцейських.

Раніше, у травні 2018 року, у Кенії загинули щонайменше 20 осіб при прориві греблі "Покупець".

Також РБК-Україна писало, що в Кабулі стався потужний вибух, в результаті чого постраждали 113 осіб.

 

Кількість постраждалих при вибуху в Кабулі зросла до 113 Число постраждалих при вибуху в Кабулі збільшилося до 90 осіб, є загиблі
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