У столиці Кенії невідомі напали на готель, є загиблі

Поліція заявила про теракт
У столиці Кенії Найробі на готель DusitD2 Hotel та ресторан при цьому готелі Secret Garden невідомі скоїли напад, в результаті чого загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як повідомляється, спочатку в готельному комплексі стався вибух, а потім почалася стрілянина.
За попередніми даними, загинули не менше п'яти осіб, кількість постраждалих невідома.
Поліція Кенії розцінює подію як теракт.
Нагадаємо, влітку 2018 року в результаті детонації саморобного вибухового пристрою, який заклали бойовики Сомалі, на сході Кенії загинули вісім поліцейських.
Раніше, у травні 2018 року, у Кенії загинули щонайменше 20 осіб при прориві греблі "Покупець".
Також РБК-Україна писало, що в Кабулі стався потужний вибух, в результаті чого постраждали 113 осіб.