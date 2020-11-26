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У столиці Хорватії розгортають тимчасовий шпиталь для хворих на COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У Загребі (Хорватія) вирішили розгорнути тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь буде розміщено на території спортивного комплексу "Арена Загреб".

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Про це повідомляє видання Total Croatia News.

За словами міністра внутрішніх справ Хорватії Давора Божиновича, спортивний комплекс обладнають всіма необхідними засобами для лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Коли він запрацює, вирішуватимуть медичні працівники та Міністерство охорони здоров’я. Він буде призначений для пацієнтів, які пройшли найгіршу стадію захворювання", - розповів міністр.

Він уточнив, що тимчасовий госпіталь буде приймати пацієнтів, які ще не повністю одужали від коронавірусу та потребують ще деякого часу перебування під медичним наглядом.

Крім того, Міністерство оборони Хорватії заявило про готовність допомогти у разі відкриття тимчасового госпіталю на "Арені Загреб".

Нагадаємо, цього тижня в Хорватії почали масове тестування населення на коронавірус. Безкоштовне тестування проведуть у столиці країни - Загребі. Спочатку хочуть протестувати 60 тисяч людей.

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