У столиці Азербайждана закривають метро через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метрополітен призупинив роботу до 20 квітня

У столиці Азербайджану Баку закривають метрополітен для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє видання Media.

Повідомляється, що ввечері 31 березня метрополітен припинить свою діяльність до 20 квітня.

"В цілях забезпечення безпеки здоров'я населення рух поїздів у бакинському метрополітені призупиняється на період з 22:00 31 березня по 20 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому в оперативному штабі додали, що пасажирські перевезення будуть здійснюватися за допомогою автобусів.

Зазначимо, станом на 31 березня в Азербайджані підтверджено 298 випадків коронавіруса. 26 людина вже одужали, п'ятеро померли.

Нагадаємо, перший летальний випадок від COVID-19 в Азербайджані був підтверджений 12 березня.

Крім того, в країні ввели карантин, який діє з 24 березня по 20 квітня. Так, людям старше 65 років заборонено виходити з дому, обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайит і Апшерон, а також припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення.