Столичний проект Taryan Towers визнано кращим висотним житловим комплексом у світі у 2020

Нагородження відбулося 5 лютого в Лондоні в рамках спеціального онлайн-заходу.

У цьому році журі складалося з 95 експертів в галузі будівництва, а також членів палати Лордів і уряду: Річард Бест (Лорд Бест, член Палати з 2001 року), Джон Андресон (Лорд Уеверлі з 1990 року), Малкольм Сінклер (Лорд Кейтнесса, член Палати з 1970 року).

У конкурсі були представлені проекти з 6 регіонів світу: Європа, Азія, Африка, Арабські країни, Америка і Великобританія.

Комплекс Taryan Towers оцінювали за низкою критеріїв: локація, архітектура, інфраструктурне рішення, будівельні матеріали, безпеку будівлі тощо.

Вперше за всю історію українського девелопменту та архітектури гран-прі у світовій номінації отримав проект з України. До цього комплекс був відзначений декількома регіональними нагородами, здобувши перемогу спочатку на українському, а потім і на європейському рівнях.

В компанії Taryan Group відзначають, що перемога їх проекту - це знак для всього українського ринку нерухомості.

"Те, що проект Taryan Towers отримав світове визнання - важливий показник для всього ринку - для девелоперів та інвесторів - що в Україні можливо створювати проекти, які відповідають найвищим світовим стандартам, і якість таких проектів може бути визнана на світовому рівні", - говорить засновник компанії Артур Мхітарян.