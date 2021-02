Столичний проект Taryan Towers визнано кращим висотним житловим комплексом у світі у 2020

Журі міжнародного конкурсу у сфері нерухомості International Property Awards визнало столичний проект комплексу Taryan Towers кращою у світі концепцією багатоповерхового житлового будинку. Вежі майбутнього Taryan Towers завоювали Гран-Прі у міжнародній номінації Best residential high-rise development 2020-2021.

Зазначимо, конкурс International Property Awards вважається одним з найбільш знакових у світі нерухомості, архітектури, девелопменту та дизайну інтер'єрів.

Вперше його провели у 1994 році, за цей час перемоги на ньому здобували такі відомі будівлі як американський One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, в'єтнамський Landmark 81, одна з найвищих будівель світ, і Huarong Tower by Atkins, що перемогла в категорії Вest mixed-use architecture у 2018 році.

Крім того, у 2012 році в номінації Best commercial high rise development здобув перемогу комплекс Etikhad Towers з Абу-Дабі, а у 2018 році в тій же категорії перемогу здобула кувейтська Al Hamra Business Tower.

В поточному році кількість заявок в різні номінації конкурсу перевищила 2 тисячі, були представлені проекти зі 115 країн світу, повідомляють організатори.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року була введена в експлуатацію перша вежа ЖК Taryan Towers, сам комплекс будується на столичному Печерську по вул. Івана Павла II.