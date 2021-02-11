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Столичний проект Taryan Towers визнано кращим висотним житловим комплексом у світі у 2020

Автор: РБК-Україна

Журі міжнародного конкурсу у сфері нерухомості International Property Awards визнало столичний проект комплексу Taryan Towers кращою у світі концепцією багатоповерхового житлового будинку. Вежі майбутнього Taryan Towers завоювали Гран-Прі у міжнародній номінації Best residential high-rise development 2020-2021.

Про це повідомила прес-служба компанії Taryan Group.

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Нагородження відбулося 5 лютого в Лондоні в рамках спеціального онлайн-заходу.

У цьому році журі складалося з 95 експертів в галузі будівництва, а також членів палати Лордів і уряду: Річард Бест (Лорд Бест, член Палати з 2001 року), Джон Андресон (Лорд Уеверлі з 1990 року), Малкольм Сінклер (Лорд Кейтнесса, член Палати з 1970 року).

У конкурсі були представлені проекти з 6 регіонів світу: Європа, Азія, Африка, Арабські країни, Америка і Великобританія.

Комплекс Taryan Towers оцінювали за низкою критеріїв: локація, архітектура, інфраструктурне рішення, будівельні матеріали, безпеку будівлі тощо.

Вперше за всю історію українського девелопменту та архітектури гран-прі у світовій номінації отримав проект з України. До цього комплекс був відзначений декількома регіональними нагородами, здобувши перемогу спочатку на українському, а потім і на європейському рівнях.

В компанії Taryan Group відзначають, що перемога їх проекту - це знак для всього українського ринку нерухомості.

"Те, що проект Taryan Towers отримав світове визнання - важливий показник для всього ринку - для девелоперів та інвесторів - що в Україні можливо створювати проекти, які відповідають найвищим світовим стандартам, і якість таких проектів може бути визнана на світовому рівні", - говорить засновник компанії Артур Мхітарян.

Зазначимо, конкурс International Property Awards вважається одним з найбільш знакових у світі нерухомості, архітектури, девелопменту та дизайну інтер'єрів.

Вперше його провели у 1994 році, за цей час перемоги на ньому здобували такі відомі будівлі як американський One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, в'єтнамський Landmark 81, одна з найвищих будівель світ, і Huarong Tower by Atkins, що перемогла в категорії Вest mixed-use architecture у 2018 році.

Крім того, у 2012 році в номінації Best commercial high rise development здобув перемогу комплекс Etikhad Towers з Абу-Дабі, а у 2018 році в тій же категорії перемогу здобула кувейтська Al Hamra Business Tower.

В поточному році кількість заявок в різні номінації конкурсу перевищила 2 тисячі, були представлені проекти зі 115 країн світу, повідомляють організатори.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року була введена в експлуатацію перша вежа ЖК Taryan Towers, сам комплекс будується на столичному Печерську по вул. Івана Павла II.

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