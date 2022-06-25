RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На столичному Печерську знайдено тіло вбитого пострілом у голову чоловіка: що відомо

Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві на бульварі Дружби Народів виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову. На місці події працює поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Києва.

У поліції розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на бульварі Дружби Народів довго і голосно працює телевізор. На зауваження сусідів ніхто не реагував. На місце приїхали правоохоронці.

"Оскільки мешканці квартири, де голосно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до квартири. Там правоохоронці виявили тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція проволить першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

Також вирішується питання відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська стратили в лісі під Києвом українського журналіста і фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва