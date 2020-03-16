Столар вимагає ввести НС в країні і відстрочити оплату комуналки для пенсіонерів

Народний депутат, голова Київської організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар подав депутатське звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою ввести надзвичайний стан на території України, а також відстрочити комунальні платежі для пенсіонерів через пандемію коронавірусу COVID-19.

"Світова практика і безжальна статистика свідчить, що на сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Враховуючи міжнародний досвід, для того щоб мінімізувати джерела вірусного зараження, вважаю зараз потрібно вводити більш суворі механізми для боротьби з коронавірусом. Зокрема, ввести обмеження на всі види транспортного сполучення в межах України. Встановити жорсткий контроль на рівні областей та населених пунктів на період карантину", - заявив політик.

Столар також звернув увагу, що поточні дослідження показують, що для COVID-19 старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції.

"Мало того, що літні люди й так недостатньо захищені в нашій державі, на їх долю випало серйозне випробування в боротьбі з вірусом. В даній ситуації потрібно зберігати спокій і самоізоляцію. Вважаю, що уряд має створити належні умови, щоб уникнути скупчення людей похилого віку в відділеннях банків і відділеннях зв'язку для оплати комунальних платежів", - додав парламентарій.

Крім того, Столар вказав на катастрофічний дефіцит медичного обладнання, тестів і елементарних товарів для захисту від вірусу, що свідчить про неготовність країни до ефективної боротьби.

"Для заохочення підприємців пропоную звільнити їх від оподаткування на суму, що відповідає витратам на закупівлю медичного обладнання та інших необхідних медичним установам ресурсів", - запропонував нардеп.

Своєю чергою, Столар вимагає від прем'єра надати президенту пропозиції про запровадження надзвичайного стану в Україні, а також - прийняти постанову про відстрочку комунальних платежів для людей пенсійного віку строком на 30 календарних днів з дня закінчення встановленого карантину та постанову по впровадженню механізмів для заохочення благодійної діяльності фізичних і юридичних осіб різних форм власності, шляхом звільнення від оподаткування

Також Столар направив депутатське звернення до мера Києва Віталія Кличка, де акцентував увагу на неприпустимість проведення масових сільськогосподарських ярмарків, які мали місце на минулі вихідні, і зажадав від мера втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу зажадав провести переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також запровадити податкові канікули для бізнесу.

Раніше Зеленський закликав Кабінет міністрів заборонити масові заходи, в яких беруть участь понад 10 осіб, включно з церковними обрядами та церемоніями.

Крім того, президент просить обмежити роботу метрополітенів і всі внутрішні пасажирські перевезення. За його словами, обмеження повинні набрати чинності з 12:00 17 березня. При цьому міські пасажирські перевезення зможуть здійснюватися у маршрутних таксі в режимі до 10 осіб, до 20 осіб в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв.