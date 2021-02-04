Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському та Боголюбову у позові щодо "Укрнафти"

Стокгольмський арбітраж не підтримав позов олігарха Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова до України у справі "Укрнафти". Арбітраж відмовився розглядати позов щодо стягнення з України понад 6 млрд доларів.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці у Facebook.

"Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але сьогодні це сталося й арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції", - написав міністр.

За словами Малюськи, мова йде про позов трьох кіпрських компаній, бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов та Палиця. Позов надійшов у Стокгольмський арбітраж ще у 2015 році.

"Усі три позивачі є акціонерами ПАТ "Укрнафта" та володіють 40,1009% акцій вказаної компанії. Стягнути з держави позивачі вимагали, м’яко кажучи, немало: понад 6 мільярдів доларів та відсотки, нараховані на цю суму", - сказав він.

Нагадаємо, в матеріалі "Складне розлучення: як "Нафтогаз" і Коломойський намагаються поділити "Укрнафту" РБК-Україна писало, що акціонери подали в Стокгольмський арбітраж.