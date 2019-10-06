Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей

Катя Осадча звернулася до фанів з питанням
Катя Осадча, яка нещодавно в Парижі відвідала показ нової колекції відомого українського дизайнера Андре Тана і порадувала шанувальників калейдоскопом яскравих фото з міста романтиків, заодно і показавши нові наряди, похвалилася в мережі елегантним костюмом "для подорожей". Ведуча "Світського життя" в своєму Instagram опублікувала знімок на тлі розкішного чорного Jaguar.
Теледіва також побажала своїм підписникам чудового вихідного дня і поцікавилася, як хто проводить цю неділю - за роботою чи відпочиваючи.
Осадча одягнула повітряне і легке тревел-вбрання, яке чудово поєднує елегантність та Casual-стиль. Короткі білі штани та піджак прикрашає веселий принт у вигляді чоловічків, виконаний в блакитному, рожевому і чорному кольорах. Образ мандрівниці доповнюють світлі зручні кросівки.
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Літаком, поїздом, машиною... Подорожі - частина роботи. А поки буду подорожувати, аеропорт-сервіс забере машину, продіагностує, помиє і поверне до прильоту. Гарної всім неділі", - йдеться у публікації.
Користувачі мережі захоплюються образом Каті та купають її в компліментах, заодно розпитуючи подробиці про нове вбрання.
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Як повідомлялося, раніше Катя Осадча зачарувала шикарним образом на конкурсі краси Міс Україна 2019.