Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей

Катя Осадча, яка нещодавно в Парижі відвідала показ нової колекції відомого українського дизайнера Андре Тана і порадувала шанувальників калейдоскопом яскравих фото з міста романтиків, заодно і показавши нові наряди, похвалилася в мережі елегантним костюмом "для подорожей". Ведуча "Світського життя" в своєму Instagram опублікувала знімок на тлі розкішного чорного Jaguar.

Теледіва також побажала своїм підписникам чудового вихідного дня і поцікавилася, як хто проводить цю неділю - за роботою чи відпочиваючи.

Осадча одягнула повітряне і легке тревел-вбрання, яке чудово поєднує елегантність та Casual-стиль. Короткі білі штани та піджак прикрашає веселий принт у вигляді чоловічків, виконаний в блакитному, рожевому і чорному кольорах. Образ мандрівниці доповнюють світлі зручні кросівки.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Літаком, поїздом, машиною... Подорожі - частина роботи. А поки буду подорожувати, аеропорт-сервіс забере машину, продіагностує, помиє і поверне до прильоту. Гарної всім неділі", - йдеться у публікації.

Користувачі мережі захоплюються образом Каті та купають її в компліментах, заодно розпитуючи подробиці про нове вбрання.

Сумуємо за вами;

Чекаю тебе на ранчо!

Шикарно живете;

Яким українським дизайнерам віддаєте перевагу? Носите їх речі?

Як завжди, красива і стильна Катя! Приємно дивитися!

Катя, дуже гарний костюм, а ще вчора в Києві на дівчинці побачила, теж захотіла - це когось з наших дизайнерів?

Подорожі дуже зосереджують на головному! Гарного вам дня!

Яка гарна...

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