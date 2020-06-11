Стерненку повідомили про підозру у вбивстві

Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Підозри оголошено у справі, пов'язаній з нападом на нього в Одесі у 2018 році.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Відзначимо, сьогодні Стерненко прибув на допит до Служби безпеки України після того, як йому повідомили про рішення суду щодо примусового приводу.

"Мені повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї", - зазначив активіст.

Він також заявив про наявність результатів декількох експертиз, згідно з якими ніж, яким він завдав смертельне поранення одному з нападників, не є холодною зброєю. Крім того, за його словами, раніше слідчий визнавав, що Стерненко діяв в рамках необхідної самооборони.

Активіст також повідомив, що прокурор і слідчий відмовляються надати матеріали, які виключають в його діях складу злочину.

"Зокрема, відмовляються надавати копію постанови прокурора Радіонова, згідно з якою, він вважає підозру необгрунтованою, складеною упереджено і бездоказовою", - додав Стерненко.

Нагадаємо, напад на Стерненка стався в травні 2018 року, всього було двоє нападників, один з яких помер. Сам активіст заявляв, що йому порізали руку, після чого йому довелося використовувати свій ніж.

У листопаді СБУ встановила ймовірного організатора нападу на Стерненка, але не назвала його ім'я; відомо, що замах здійснювали Олександр Ісайкул та Іван Кузнецов. Останній помер від ножових поранень.