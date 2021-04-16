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Степанову довіряє менш як 20% українців, - опитування

Автор: Даша Харченко

Міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову довіряє 19% українців. А 34% навіть не знають, хто це.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас не довіряє Степанову 37% респондентів.

Крім того, низький рівень довіри і до колишніх керівників МОЗ. Згідно з опитуванням, колишній міністерці охорони здоров'я Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини.

Нагадаємо, згідно ж цим опитуванням, майже половина українців вважає головною причиною зростання захворюваності на коронавірус у березні 2021 року недотримання карантину. За це проголосували 46% респондентів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна готова до впровадження паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, COVID-паспорт можуть інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

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