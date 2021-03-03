Степанов про вакцину Sinovac: поки виробник не підтвердив її ефективність

Компанія Sinovac поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Згідно з контрактом, дана вакцина повинна бути поставлена в Україну до 6 березня.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, у випадку, якщо дана вакцина буде недостатньо ефективною або будуть зірвані терміни її поставок в Україну - до виробника будуть застосовуватися санкції.
"У контракті прописана конкретна дата (поставки вакцини Sinovac - ред.) - через 30 днів після реєстрації. Компанія повинна поставити. Більш того, в контракті держава повністю захищено, якщо терміни будуть перенесені - будуть штрафні санкції. За тими документами, що нам надавали, підтвердження ефективності вакцини немає", - заявив Степанов.
Він додав, що якщо вакцина не буде мати ефективність на рівні 70%, Україна не буде купувати даний препарат.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що строки поставки вакцини Sinovac будуть зміщені.
До цього повідомлялося, що поставки вакцини Sinovac в Україну можуть затриматися до квітня.
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