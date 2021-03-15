Степанов про вакцину AstraZeneca: абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.

"Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, розробники вакцини від коронавируса AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі і Великобританії.

Як писало РБК-Україна, ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Відзначимо, ряд країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Таїланд, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.