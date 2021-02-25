Степанов: Україна відкриває ринок біоімплантів для трансплантації

За його словами, вітчизняні лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру.

"Це колосально полегшує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більше шансів на одужання пацієнтів. Крім того, знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з плином сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болючою для пацієнтів", - пояснив Степанов.

Голова МОЗ також відзначив ще один важливий аспект постанови - це створення ринку біоімплантів в Україні: "Упорядковується їхні обіг, виготовлення і контроль якості. Ми закладаємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток і т. д. будуть вироблятися в Україні, а не імпортуватися".

Крім того, зазначив міністр, це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових і ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях на виробництві.