RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов: Україна відкриває ринок біоімплантів для трансплантації

Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Кабмін прийняв постанову про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Вона створює цивілізовані умови для проведення складних і наукомістких операцій.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив у Facebook.

За його словами, вітчизняні лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру.

"Це колосально полегшує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більше шансів на одужання пацієнтів. Крім того, знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з плином сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болючою для пацієнтів", - пояснив Степанов.

Голова МОЗ також відзначив ще один важливий аспект постанови - це створення ринку біоімплантів в Україні: "Упорядковується їхні обіг, виготовлення і контроль якості. Ми закладаємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток і т. д. будуть вироблятися в Україні, а не імпортуватися".

Крім того, зазначив міністр, це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових і ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях на виробництві.

Нагадаємо, для реалізації проекту трансплантації у державному бюджеті на 2021 рік заклали 502 млн гривень. У 2019 році ця сума становила 112 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози. Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився, і він помер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Степан Бандератрансплантация органов
Читайте також
Трансплантаційна незалежність: Україна співпрацюватиме з США та Ізраїлем
В Україні хочуть вдвічі збільшити кількість трансплантацій в 2021 році
Прогноз погоди