Степанов про складнощі з закупкою препаратів: немає в світі аптеки COVID-вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про складнощі, які виникають під час закупівлі вакцин від коронавірусу для України. За його словами, для придбання вакцини потрібно пройти багато етапів.

Степанов навів приклад з закупівлею вакцини AstraZeneca в Індії. Він розповів, що для того, щоб її придбати довелося отримати велику кількість погоджень.

"Розповім вам про свою поїздку в Індію. Скільки тільки погоджень ми отримали, спочатку погодження від AstraZeneca на кількість доз, потім погодження від уряду Індії на експортну квоту, це тільки погодження, які ми отримували. Під час поїздки були свої "пригоди". Немає у світі аптеки вакцин, де ти зайшов і міг обрати", - наголосив міністр.