RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов про складнощі з закупкою препаратів: немає в світі аптеки COVID-вакцин

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про складнощі, які виникають під час закупівлі вакцин від коронавірусу для України. За його словами, для придбання вакцини потрібно пройти багато етапів.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Степанов навів приклад з закупівлею вакцини AstraZeneca в Індії. Він розповів, що для того, щоб її придбати довелося отримати велику кількість погоджень.

"Розповім вам про свою поїздку в Індію. Скільки тільки погоджень ми отримали, спочатку погодження від AstraZeneca на кількість доз, потім погодження від уряду Індії на експортну квоту, це тільки погодження, які ми отримували. Під час поїздки були свої "пригоди". Немає у світі аптеки вакцин, де ти зайшов і міг обрати", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов висловив сподівання, що до листопада всі громадяни України отримають доступ до вакцин від коронавірусу. Він впевнений, що до цього часу в Україні буде необхідна кількість доз препаратів.

Додамо, у МОЗ розповіли, скільки отримує посередник Crown Agents за закупівлю вакцин від коронавірусу для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусуМінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов
Читайте також
Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca від COVAX
Зеленський вакцинувався від COVID-19
Прогноз погоди