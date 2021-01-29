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Степанов про російську вакцину: можете істерити, але її реєструвати не будемо

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала справжню істерію" з вимогами зареєструвати російський препарат.

Про це Степанов заявив під час брифінгу в п'ятницю, 29 січня.

"Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - заявив Степанов.

Нагадаємо, на початку року депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія "Біолік" подала російську вакцину від COVID на реєстрацію в Україні.

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Пізніше держпідприємство "Медичні закупівлі" заявило, що для придбання російської вакцини "Супутник V" немає раціональних підстав.

У свою чергу Степанов раніше повідомив, що подача документів на реєстрацію покаже, що з себе представляє російська вакцина від COVID.

Зазначимо, російська вакцина "Супутник V" лише наприкінці січня подала документи на реєстрацію в Європейському союзі. Європейський регулятор поки не виніс рішення про використання препарату.

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