Степанов розповів, чи зможуть українці самі обирати вакцину від COVID-19

Українці зможуть обирати вакцину для щеплення від коронавірусу, щойно вони будуть доступні на комерційному ринку.

Про це глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю виданню " ГОРДОН ".

"Щойно на ринку України з'являться комерційні вакцини. Виходячи з кон'юнктури й того, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається раніше літа це не відбудеться", – відповів міністр на питання про можливість за гроші самостійно обрати виробника і час щеплення.

Як повідомляло РБК-Україна, старт вакцинації заплановано на 15 лютого.

В Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу зареєстровано в Івано-Франківській області.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Він також заявив, що готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Один з них - це відновлення повноцінної мобільності.