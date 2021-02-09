RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов розповів, чи зможуть українці самі обирати вакцину від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Українці зможуть обирати вакцину для щеплення від коронавірусу, щойно вони будуть доступні на комерційному ринку.

Про це глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

Популярні новини
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються 07 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії 08 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
Європа не відкриє кордони для людей без вакцинування, - Зеленський 08 лютого 2021
Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода 07 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021

"Щойно на ринку України з'являться комерційні вакцини. Виходячи з кон'юнктури й того, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається раніше літа це не відбудеться", – відповів міністр на питання про можливість за гроші самостійно обрати виробника і час щеплення.

Як повідомляло РБК-Україна, старт вакцинації заплановано на 15 лютого.

В Україні за 8 лютого виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу зареєстровано в Івано-Франківській області.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Він також заявив, що готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Один з них - це відновлення повноцінної мобільності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Поставки вакцини Sinovac до України можуть відкласти, - Reuters
МОЗ хоче забезпечити доступ до COVID-вакцини всім громадянам до кінця року
МОЗ домовився з приватною компанією про доставку COVID-вакцини по Україні
Прогноз погоди