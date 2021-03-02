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Степанов розповів про оплату послуг Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна платить виключно за послуги Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин. Зокрема, за логістику і операційні витрати.

Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми платимо Crown Agents виключно за логістику, тобто за доставку. Вакцину треба ж якось привести, і за операційні витрати, які вони несуть при закупівлях", - заявив він.

Міністр також додав, що інформація про те, що компанії платять 5-3% від контакту не відповідає дійсності.

"Інформація про 5-3% не відповідає дійсності. Це набагато менше, ніж я назвав", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна закуповує вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

Крім того, компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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