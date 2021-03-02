Степанов розповів про оплату послуг Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна платить виключно за послуги Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин. Зокрема, за логістику і операційні витрати.

"Ми платимо Crown Agents виключно за логістику, тобто за доставку. Вакцину треба ж якось привести, і за операційні витрати, які вони несуть при закупівлях", - заявив він.

Міністр також додав, що інформація про те, що компанії платять 5-3% від контакту не відповідає дійсності.

"Інформація про 5-3% не відповідає дійсності. Це набагато менше, ніж я назвав", - зазначив він.