Степанов розповів про оплату послуг Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна платить виключно за послуги Crown Agents по закупівлі COVID-вакцин. Зокрема, за логістику і операційні витрати.
"Ми платимо Crown Agents виключно за логістику, тобто за доставку. Вакцину треба ж якось привести, і за операційні витрати, які вони несуть при закупівлях", - заявив він.
Міністр також додав, що інформація про те, що компанії платять 5-3% від контакту не відповідає дійсності.
"Інформація про 5-3% не відповідає дійсності. Це набагато менше, ніж я назвав", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна закуповує вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".
Крім того, компанія-посередник Crown Agents отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.