Степанов розповів, як будуть нараховувати надбавки лікарям, які працюють з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як відбуваються надбавки лікарям, які працюють з хворими на коронавірус. За його словами, нарахування 300% надбавки не відбувається "щохвилини, щосекунди або погодинно".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, виплати здійснюються на відповідну команду фахівців.

"Команда складається з лікаря-анестезіолога, з лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 осіб. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Ставка підвищена на 51 гривню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна служба здоров'я пропонує підняти цю ставку до 710 гривень.

До цього Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, залученим у боротьбі з COVID-19. Зокрема, ці доплати зростуть удвічі. Крім того, раніше уряд ініціював звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам.