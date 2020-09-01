Степанов прогнозує ріст заражень коронавірусом з початком навчального року

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що з початком нового навчального року може збільшитись кількість нових випадків коронавірусу. Голова МОЗ Максим Степанов розповів, як запобігти можливим спалахам вірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

"Звичайно, ми бачимо можливе збільшення кількості людей, які захворіють на коронавірус. І ми це розуміємо. Тому що це додаткова велика кількість в тому числі шкіл, які відкриють свої двері і діти підуть в школу", - зазначив він.

У МОЗ розраховують, що всі ті правила, які розроблені для навчання, будуть дотримуватись.

"Впевнений, якщо їх будуть дотримуватись, то ми не побачимо таких різких спалахів", - додав він.

Нагадаємо, в Міносвіти хочуть спростити процедуру організації дистанційного і змішаного навчання в школах.

Зазначимо, в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.