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Степанов прогнозує ріст заражень коронавірусом з початком навчального року

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що з початком нового навчального року може збільшитись кількість нових випадків коронавірусу. Голова МОЗ Максим Степанов розповів, як запобігти можливим спалахам вірусу.

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Про це він заявив на брифінгу.

"Звичайно, ми бачимо можливе збільшення кількості людей, які захворіють на коронавірус. І ми це розуміємо. Тому що це додаткова велика кількість в тому числі шкіл, які відкриють свої двері і діти підуть в школу", - зазначив він.

У МОЗ розраховують, що всі ті правила, які розроблені для навчання, будуть дотримуватись.

"Впевнений, якщо їх будуть дотримуватись, то ми не побачимо таких різких спалахів", - додав він.

Нагадаємо, в Міносвіти хочуть спростити процедуру організації дистанційного і змішаного навчання в школах.

Зазначимо, в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.

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