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Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 10:02
Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Мінстр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає кількість госпіталізованих через зараження коронавірусом. У зв'язку з цим він вважає, що треба підготувати додаткові ліжка для хворих.

Про це він заявив на брифінгу.

07.09.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров'я України Ірини Микичак.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 6 вересня 2020 р.

За словами міністра, в деяких регіонах заповненість ліжок складає близько 60-65%.

"Також, я думаю, що МОЗ найближчим часом видасть доручення. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас є, в зв'язку зі зростанням кількості хворих, ми вважаємо, що треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, в залежності від регіону. Я думаю треба підготувати ще порядка 15 тисяч ліжок", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, в "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.

Крім того, в РНБО прогнозують істотне зростання захворювань коронавірусом в Україні.

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