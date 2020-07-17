Степанов пояснив залежність між кількістю тестів і зростанням числа заражених COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що разом із збільшенням тестування спостерігається незначне зростання позитивний тестів на коронавірус. На даний момент цей показник складає близько 10%.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Моз Максим Степанов.

"Відсоток позитивних тестів трохи зростає. Зараз ми вийшли на стабілізацію ситуації. Наприклад, сьогодні (14 липня - ред.) ми зробили трохи більше 10 тисяч ПЛР-тестів. І у нас 638 осіб хворих. Тобто підтверджується десь до 10%", - сказав Степанов.

Він пояснив, що, крім підтверджених тестів, МОЗ оцінює кілька показників.

"Ми ж в першу чергу тестуємо тих, хто звертається з підозрою на коронавірус. Друга категорія - контактне коло людини, у якої вже поставлений діагноз COVID-19. Наступна категорія - лікарі, які працюють з COVID-19. Плюс - люди, які лягають на госпіталізацію, у нас також передбачено їх тестувати", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу дослідили 13 108 тестів методом ПЛР. Кількість хворих за добу - 809 осіб.

Також повідомлялося, що МОЗ планує вдвічі збільшити потужності тестування до вересня.