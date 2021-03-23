Степанов пояснив збільшення в Україні госпіталізацій хворих на COVID

Він наголосив, що ситуація із заповненістю ліжок і госпіталізаціями в Україні наразі напружена, і третя хвиля буде "набагато важчою" для системи охорони здоров’я України. При цьому Степанов запевнив, що МОЗ готувалося до нової хвилі, закладаючи відповідні ризики.

"Сьогодні на брифінгу я констатував відчутне збільшення госпіталізацій. Проте справа не лише в агресивності "британця" (британського варіанту коронавірусу - ред.). Розуміючи відповідальність перед людьми, ми свідомо йдемо на збільшення госпіталізацій, не чекаючи появи перших проявів важкої клінічної картини", - заявив Степанов.

Він зазначив, що за можливості медики госпіталізують пацієнтів до появи важкого стану, аби мати змогу врятувати якомога більше українців.

"І наша стратегія дозволяє тримати найнижчі показники смертності в Європі на мільйон населення. Саме тому маємо запас міцності, який дозволить країні пережити чергову хвилю пандемії", - додав міністр.